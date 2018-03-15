في سوريا.. قطر تشعل حرباً بين رئيس اتحاد الكرة ورئيس الاتحاد الرياضي العام

رد رئيس اتحاد كرة القدم السوري “صلاح رمضان” على “موفق جمعة” رئيس الاتحاد الرياضي العام الذي هاجمه بعد توقيعه اتفاقية مع “قطر”، وقال “رمضان”: « هذه اتفاقية فنية ونحن مفوضون بهكذا نوع من الاتفاقيات من قبل “جمعة” نفسه».

اعتراض جمعة الذي بناه على الخلاف السوري مع “قطر” رفضه بشكل قاطع “رمضان” وقال:«إن نادي الجيش السوري لعب في قطر واليوم يلعب في البحرين ومع ذلك لم يعارض اللواء موفق جمعة، وكذلك المنتخب الأولمبي أقام معكسراً في قطر بقرار موقع من “موفق جمعة”»، وحتى تساءل لماذا اللاعبين السوريين يلعبون في “قطر والسعودية” ويأتون إلى “سوريا” ويعودون!!، وعلق قائلاً لأن:«هذه رياضة».

وتابع “رمضان”: «لا يحق لأحد أن “يبيض علينا بالوطنيات”، فقد أجرينا اتفاقية فنية مع قطر، للاستفادة من الطب الرياضي والمنشآت والمعسكرات .. إلخ، وهي اتفاقية لصالح سوريا تماماً».

كما كشف “رمضان” عن أن “جمعة” طالبه بالانسحاب من بطولة “غرب آسيا” في “الكويت” إلا أن “رمضان” رفض وكانت النتيجة بحسب قوله: «أننا أخذنا البطولة وكافأنا الرئيس السوري».

رئيس اتحاد الكرة قال في تصريح مسجل: «أنا لم أحرف البلد عن مسارها القومي، أنا أعمل في مجال الرياضة، و”قطر” البلد الوحيد تقريباً المتعاون معنا بالرياضة، وكان العلم السوري الرسمي من خلفي في قطر».

يذكر أن رئيس الاتحاد الرياضي العام “موفق جمعة” قال: «إنه عرف بالأمر من الإعلام، وأنه اتفاق توقيع بروتوكول وهو أمر مخالف للقوانين والأنظمة، وأشار إلى أنه لم يعرض الأمر على المكتب التنفيذي».

“جمعة” قدم درسا بالعمل المؤسساتي في حديثه عن هذا الاتفاق وطريقة القيام به من قبل اتحاد كرة القدم، وأشار إلى أنه لن يوافق على هذه الاتفاقية.

ومن ثم عاد وقال إن «هذا الاتفاقية حتى تدخل حيز التنفيذ يجب أن يصادق عليها المكتب التنفيذي، وذكر أنه لن ينفذ إلا بعد أن تصادق عليه القيادة الرياضية ومرجعياتها.

يذكر أن مرجعيات الاتحاد الرياضي العام بالنسبة للواء “موفق جمعة” هي القيادة القطرية لحزب البعث، رغم أن المادة الثامنة من دستور الجمهورية العربية السورية قد ألغيت منذ عام 2012.