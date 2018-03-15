في روما.. الحريري التقى ممثل الرئيس الروسي

استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، صباح اليوم في مقر اقامته في روما، الممثل الشخصي للرئيس الروسي للشرق الاوسط نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، في حضور نادر الحريري ومستشار الرئيس الحريري للشؤون الروسية جورج شعبان، وعرض معه المساهمة الروسية في مؤتمر روما-2 والعلاقات بين البلدين.

بعد الاجتماع قال بوغدانوف: “لقد ناقشنا مع دولة الرئيس اهمية مؤتمر روما-2 ونحن نشارك فيه تلبية لدعوة الرئيس الحريري والحكومة الايطالية. فلدينا تعاون مثمر مع لبنان منذ زمن طويل في مختلف المجالات بما فيا تعزيز القدرات القتالية للجيش ليتمكن من محاربة “داعش” و”النصرة”. ونحن على تعاون في اكثر من مجال مع الحكومة ووزارتي الدفاع والداخلية في مجال تدريب الكوادر وتبادل المعلومات في ما يتعلق بالجرائم والارهاب الدولي عبر الحدود.

كذلك تطرقنا الى مختلف مجالات التعاون بين لبنان وروسيا، ونحن مسرورون جدا من الحوار السياسي بين بلدينا على اعلى المستويات والتطورات في لبنان وحوله والازمة في سوريا والوضع في الخليج وفلسطين والتسوية في الشرق الاوسط. فلبنان من اهم الدول في المنطقة ولديه ايضا بعض المشاكل مع اسرائيل في ما يخص الحدود والمياه والامن، ونحن ندعم دائما المصالح المشروعة لأصدقائنا في لبنان، ونطلب من الجميع احترام سيادة لبنان ومصالحه السياسية والاقتصادية والامنية.

وبحثنا ايضا في مسألة اللاجئين السوريين في لبنان والدول الاخرى. وهذا ملف معقد جدا وخصوصا بالنسبة الى الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والانسانية في لبنان. واتفقنا على مواصلة الاتصالات وان ندفع الامور في الاتجاه المطلوب لتعزيز روابط الصداقة والتعاون المتبادل المبني على المنفعة المتبادلة”.