هذا ما قاله رئيس البنك الأوروبي بعد لقائه بري.. ؟!

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري ظهر اليوم في عين التينة رئيس البنك الاوروبي للانشاء والاعمار سوما شاكرابارتي Suma Chakrabarti، وعرض معه للتعاون مع لبنان.

وبعد اللقاء، قال شاكرابارتي: “لقد قمنا بخطوة سريعة بعملنا في لبنان، وسنوقع اليوم مشروعين اساسيين في المجال المالي، واتوقع ان نقوم باعمال اكثر مع قطاع المصارف في لبنان في الاشهر المقبلة، بالاضافة الى القيام باعمال تتعلق بقطاع الطاقة والطاقات المتجددة، وكذلك للقيام باستثمارات في البنية التحتية كما نتطلع للعمل في اطار المشاريع الصغيرة”.

ولفت الى انه بحث مع بري دور لبنان في استضافة عدد كبير من النازحين وهذا يشكل تحدياً حقيقياً لهذا البلد، وسنرى كيف يمكننا ان نساعده في مجال البنى التحتية والخدمات العامة.