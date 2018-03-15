بوتين كان يخطط للعمل كسائق أجرة فأصبح رئيساً لروسيا!

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الجزء الثاني من الفيلم الوثائقي من إعداد أندريه كوندراشوف إنه قبل الانتقال إلى موسكو في عام 1996، كان يفكر في فرصة الحصول على عمل سائق سيارة أجرة.

وأوضح الرئيس أنه قرر الانتقال إلى العاصمة بعد هزيمة أناتولي سوبتشاك، مديره آنذاك، في انتخابات عمدة سانت بطرسبورغ، قائلا: “ماذا كان علي أن أفعل؟ في الواقع، لم يكن هناك الكثير من فرص العمل. حتى أنني بدأت بالتفكير بالعمل كسائق سيارة أجرة. أنا لا أمزح، حقا، أين المفر؟”.

وحصل، لاحقا، في موسكو على عرض بالعمل مع القضايا القانونية في إدارة الشؤون الرئاسية. وقال بوتين: “بالطبع، فقد وافقت”. وأشار إلى أنه لم يكن يرغب بالانتقال إلى أي مكان آخر غير سانت بطرسبورغ، لكنه اضطر لذلك.