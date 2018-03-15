تدابير سير عند مدخل بلدة “عين الجديدة”

أعلنت المديريـة العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقـات العامـة أنه “بتاريخ اليوم 15/3/2018، باشرت إحدى الشركات المتعهدة، بتنفيذ أعمال حفريات بهدف تمديد “قسطل” لمياه الشفة، عند مدخل بلدة عين الجديدة – طريق عاليه / ضهر البيدر (المسلك المتجه بقاعاً)، وتستمر هذه الأعمال لغاية الساعة 18.00 من التاريخ ذاته، وستؤدي إلى منع المرور على مسرب واحد فقط من المسلك المذكور”.

وطلبت من المواطنين “أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الامن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام”.