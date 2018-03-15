هل تؤدي طليقة تيم حسن دور البطولة معه في الهيبة2؟

كتبت “عديلة”، وهي صفحة تعليقات ساخرة وكوميدية، عبر “تويتر”، أنها ستشارك مع تيم حسن في بطولة مسلسل “الهيبة” الذي يقوم تيم بتصويره في الوقت الراهن على أن يعرض في رمضان المقبل، واصفة نفسها بـ”طليقته”!

وغرّدت قائلة: “بيسعدني اعلن اني رح العب الدور النسائي الاول في الهيبة العودة الى جانب طليقي تيم حسن”.

يشار الى أن الجزء الاول من المسلسل عرض في رمضان 2017، وكانت الممثلة نادين نجيم تؤدي دور البطولة النسائية في المسلسل.

بيسعدني اعلن اني رح العب الدور النسائي الاول في الهيبة العودة الى جانب طليقي تيم حسن pic.twitter.com/jy4scHL03N — Adeela – عديلة (@AdeelaOfficial) March 14, 2018