هذا موقف وزير الخارجية الأمريكي الجديد من الأسد.. ؟!

نشرت صحيفة “واشنطن بوست” مقالاً تحليليًا للكاتبة أماندا إريكسون تحدّثت فيه عن السياسة الخارجيّة لوزير الخارجية الأميركي الجديد مايك بومبيو، الذي كان رئيسًا لوكالة الاستخبارات الأميركية أو ما يُعرف بـ”CIA”.

وقالت إنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب فاجأ الجميع الثلاثاء بمن فيهم الوزير السابق ريكس تيلرسون، بقراره في التعيينات الجديدة.

ويأتي التحوّل اللافت بمسار الأحداث في ظلّ التحديات الكبرى في السياسة الخارجية الأميركية. فخلال الأسبوع الماضي، وافق ترامب على عقد لقاء مع زعيم كوريا الشماليّة كيم جونغ أون، في أيار المقبل، وهي خطوة لافتة وخطيرة، وفقًا للكاتبة.

وأشارت الى أنّ هناك الكثير من الكوارث الصغيرة والكبيرة التي على الخارجية الأميركية الإنتباه لها. فروسيا تستمرّ بالتدخّل في الولايات المتحدة، والوضع في سوريا وصل الى مرحلة مخيفة، إضافةً الى اقتراب اسرائيل وإيران من الحرب كثيرًا.

وتابعت الكاتبة أنّه من الصعب فعلاً معرفة وتحديد كيف سيردّ بومبيو على هذه التحديات. إنّه أقوى من تيلرسون ويعارض بقوة الإتفاق النووي مع إيران منذ العام 2015.

وذكّرت بمقابلة أجريت مع بومبيو في العام 2017 في معهد أسبين للدراسات، قال فيها إنّ إيران مسؤولة عن الفوضى في العراق واليمن، ويجب إيقافها. ولفت حينها الى أنّه ليس بإمكانه تخيّل “سوريا مستقرّة” مع وجود الرئيس بشار الأسد في السلطة. كما وصف تنظيم “داعش” بأنّه تهديد مستمرّ للولايات المتحدة، متخوفًا من أنّ مقاتليه يمكنهم الوصول الى أوروبا بسهولة.

وفي ما يلي أبرز خمس نقاط التي سيركّز عليها بومبيو:

-المصالح الأميركية تواجه خطرًا:

يقول بومبيو إنّ كوريا الشماليّة تشكّل تهديدًا وجوديًا للولايات المتحدة، وليس فقط بسبب الأسلحة النووية، وتحدث حينذاك عن احتمالية نشوب حرب. كما ثمّن الضغط الصيني على كوريا الشماليّة.

-التهديد الروسي:

يرى بومبيو أنّ التهديد الروسي مستمرّ وليس جديدًا.

-محاولة التدخّل في الولايات المتحدة ليست مقتصرة على روسيا:

في إجابة حول كوبا، حذّر بومبيو من أنّ الكوبيين قد يحاولون استخدام علاقاتهم من أجل التأثير في السياسة الخارجية لأميركا.

-الوضع في فنزويلا مستمرّ بالتدهور:

قال بومبيو إنّ فنزويلا لديها مجموعة من الأسلحة، وأشار الى أنّه سيتخذ نهجًا أشدّ عدوانية مع فنزويلا، الدولة التي هدّدها ترامب بالعقوبات وبالتدخّل العسكري.

-بعكس تيلرسون الذي نقل أحد التسريبات أنّه وصف ترامب بـ”الأحمق”، فإنّ بومبيو يقدّر ترامب ويقول إنّه يجتمع به يوميًا.

وأوضحت الكاتبة أنّ النظرة الأميركيّة الآن هي للسياسة العالميّة مجتمعةً، وما يخدم المصلحة الأميركية.