اعمال حفريات في عاليه

أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي – شعبة العلاقات العامة في بيان عن أنه “بتاريخ اليوم 15/3/2018، باشرت إحدى الشركات المتعهدة، بتنفيذ أعمال حفريات بهدف تمديد “قسطل” لمياه الشفة، عند مدخل بلدة عين الجديدة – طريق عاليه – ضهر البيدر (المسلك المتجه بقاعا).

وتستمر هذه الاعمال لغاية الساعة 18:00 من التاريخ ذاته، وستؤدي الى منع المرور على مسرب واحد من المسلك المذكور”.

وتابع البيان: “يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الامن الداخلي وارشاداتهم، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلا لحركة المرور ومنعا للازدحام”.