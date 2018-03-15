حملة تلقيح بالتعاون مع “الصحة” في صبرا وشاتيلا

أعلنت منظمة “أطباء بلا حدود” في بيان، أنها أطلقت بالتعاون مع وزارة الصحة العامة، حملة تلقيح مجانية ضد الحصبة وشلل الأطفال تستمر 5 أيام، وتستهدف الأطفال من الجنسيات كافة دون عمر الـ15 سنة في منطقتي صبرا وشاتيلا.

والحملة التي انطلقت اليوم في قاعة الشعب ومدرسة رام الله-أريحا في شاتيلا، وفي مجمع الكنائس في صبرا تنتهي يوم الاثنين في 19 آذار الجاري.

وأوضحت المسؤولة الطبية في مشروع منظمة “أطباء بلا حدود” في جنوب بيروت لورا رينشي الدافع وراء إطلاق الحملة، قائلة: “قررت منظمة أطباء بلا حدود الاستجابة بعدما شهدت زيادة في عدد الأطفال المصابين بالحصبة في عيادة الرعاية الصحية التابعة لها في شاتيلا، بحيث أنها سجلت أكثر من 33 حالة منذ الأسبوع الثالث من كانون الثاني 2018، تأكدت منها 19 حالة، معظمها كانت من سكان صبرا وشاتيلا. وبناء على ذلك، نظمت وزارة الصحة العامة اللبنانية خطة استجابة مشتركة لتلقيح الأطفال دون سن 15 في هاتين المنطقتين”.