ورشة عمل حول التعاطي مع النفايات

أقام “الإتحاد اللبناني لرعاية الطفل” في مركزه في الحمراء، ورشة عمل توعوية تدريبية تتعلق بطرق التعاطي مع النفايات، وبخاصة البلاستيكية، لتخفيف الأضرار ورفع نسب الإستفادة منها وإعادة إستعمال بعضها في مجالات إستخدام أخرى، ومنها إبتكار إستخدامات عملية ومفيدة.

وحملت الورشة عنوان Reduce Reuse وأشرفت عليها جانين نوفل الخبيرة بهذا النوع من الأعمال، وشاركت فيها حوالي عشرين جمعية، في حضور رئيسة الإتحاد فاديا عثمان الأسعد وعدد من عضوات الهيئة الإدارية.

قدمت نوفل عرضا بيئيا ومن ثم فتح باب المناقشة ونفذ المشاركون أعمالا تطبيقية.

وفي نهاية الورشة تم توزيع افادات مشاركة على أمل تنفيذ ورش عمل أخرى لاحقا.