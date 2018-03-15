اتحاد كرة الطاولة يحذر اللاعبين !!

أعلنت الهيئة الادارية للاتحاد اللبناني لكرة الطاولة في بيان اثر جلستها العادية، أنها قررت:

“قبول استقالة نائب رئيس لجنة جبل لبنان كريستيان غوش لظروفه الخاصة، السماح للاعبين والحكام بالانخراط في اللجان العاملة في الاتحاد وإعطاء اللجان حق التعديل في تركيبتها بعد مراجعة الاتحاد في ذلك وأخذ موافقته، إبلاغ لجان المحافظات بضرورة إقامة دورات للحكام في الاسبوع الاخير من شهر آذار الحالي والتنسيق مع الاتحاد في تحديد المكان والزمان، تسمية عضو الاتحاد وسام شيري كمسؤول إداري مواكب للاعبات في بطولة العالم في السويد بين 29 نيسان و6 أيار 2018، توجيه انذار الى اللآعب محمد الهبش حول معسكر الصغار الذي نظمه الاتحاد القطري وآلية مشاركة اللاعبين سعد الدين ومحمد الهبش في هذا المعسكر من خارج الاصول المتبعة، وتوجيه إنذار الى اللاعبين روك حكيم وفادي كيوان لمشاركتهما في دورة قطر الدولية المفتوحة للرواد دون علم الاتحاد حسب الاصول المتبعة”.

وأخيرا، حذرت “جميع اللاعبين اللبنانيين الاتحاديين من المشاركة في دورات وبطولات محلية ودورات وبطولات ومعسكرات خارجية دون اخذ موافقة الاتحاد”.