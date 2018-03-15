أضخم طائرة ستحطّ في مطار بيروت.. وهذا ما أعلنه فنيانوس

15 مارس, 2018 - 8:28 مساءً المصدر: وكالات
أضخم طائرة ستحطّ في مطار بيروت.. وهذا ما أعلنه فنيانوس

تناول الوزير يوسف فنيانوس خلال اجتماعه مع المديرية العامة للطيران المدني أوضاع المديرية والادارة واستقبال الطائرة الاماراتية من طراز ايرباص A – 380 التي ستحط للمرة الأولى على ارض مطار رفيق الحريري الدولي عند الساعة العاشرة والنصف صباحاً بتاريخ 29/3/2018.

وأعلن فنيانوس عبر تويتر أن “مطار رفيق الحريري الدولي جاهز لإستقبال هكذا انواع من الطائرات على مدارجها في الحالات الطارئة، وهذه هي المرة الاولى التي يستقبل فيها لبنان طائرة ايرباص ضخمة تابعة لشركة طيران الامارات وهي تتألف من طابقين وتستوعب حوالي 600 راكب مع طاقمها.”

15 مارس, 2018

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