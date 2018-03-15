الحريري: انطلقنا بمسيرة لإصلاح الاقتصاد

أعلن رئيس الحكومة سعد الحريري أن مؤتمر روما 2 ليس لقطع الوعود والنتيجة هذا الدعم بالإجماع لاستقرار وأمن المؤسسات والجيش وقوى الأمن. واعتبر في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية الإيطالي أنجيلينو ألفانو، أن الدعم الاساسي تليه اعلانات من قبل الدول المشاركة، مؤكدا أن لبنان يقوم بجهد لتعزيز مؤسسات الدولة والدفاع عن الاستقرار والامن.
وأضاف الحريري: نحن انطلقنا في مسيرة لاصلاح اقتصادنا والجماعة الدولية ستشارك في مؤتمر الارز لدعم الجهود، ثم سنجتمع في مؤتمر بروكسل، والجماعة الدولية ستقوم بواجبها لتحفيف من أعباء النازحين. كما وجه الشكر الى فرنسا لتقديمها 400 مليون يورو مساعدات للجيش وقوى الامن.
من جهته، لفت وزير الخارجية الإيطالي أنجيلينو ألفانو إلى انه “في 24 نيسان سيكون هناك مؤتمر في بروكسل حول الأزمة الانسانية المتعلقة بموجة النزوح السوري إلى البلدان المجاورة ومنها لبنان”، مشدداً على “علاقات الصداقة بين لبنان وايطاليا”.