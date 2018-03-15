الحريري: انطلقنا بمسيرة لإصلاح الاقتصاد

أعلن رئيس ​الحكومة ​سعد الحريري​ أن مؤتمر روما 2 ليس لقطع الوعود والنتيجة هذا الدعم بالإجماع لاستقرار وأمن المؤسسات و​الجيش​ وقوى الأمن. واعتبر في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية الإيطالي ​أنجيلينو ألفانو​، أن الدعم الاساسي تليه اعلانات من قبل الدول المشاركة، مؤكدا أن ​لبنان​ يقوم بجهد لتعزيز مؤسسات الدولة والدفاع عن الاستقرار والامن.

وأضاف الحريري: نحن انطلقنا في مسيرة لاصلاح اقتصادنا والجماعة الدولية ستشارك في مؤتمر الارز لدعم الجهود، ثم سنجتمع في مؤتمر ​بروكسل​، والجماعة الدولية ستقوم بواجبها لتحفيف من أعباء النازحين. كما وجه الشكر الى ​فرنسا​ لتقديمها 400 مليون يورو مساعدات للجيش وقوى الامن.

من جهته، لفت وزير الخارجية الإيطالي ​​أنجيلينو ألفانو​​ إلى انه “في 24 نيسان سيكون هناك مؤتمر في ​بروكسل​ حول الأزمة الانسانية المتعلقة بموجة ​النزوح السوري​ إلى البلدان المجاورة ومنها ​لبنان​”، مشدداً على “علاقات الصداقة بين لبنان وايطاليا”.