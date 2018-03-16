عصابة شبكات تسهيل الدعارة بقبضة “الشرطة القضائية”

أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بيان أن ” بتواريخٍ ومناطق مختلفة، وبنتيجة المتابعة والرصد، أوقفت قوة من المجموعة الخاصىة في وحدة الشرطة القضائية، 6 أشخاص يُشكّلون عصباً لشبكات تسهيل الدعارة والإتجار بالإشخاص، على الشكل التالي:

– في محلّة السبتيّه – الدكوانة: أوقفت كلاً من:

1- المطلوب للقضاء: – ط. ج. (مواليد عام 1952، لبناني) بحقه 9 مذكرات توقيف بجرائم: قتل، مخدرات، تسهيل دعارة وإتجار بالأشخاص.

2- أ. ج. (مواليد عام 1985، لبناني) بحقه 5 مذكرات توقيف بجرائم: مخدرات وتسهيل دعارة واستغلال أشخاص في الدعارة.

3- ش. ج. (مواليد عام 1994، لبناني) للاشتباه بتسهيله الدعارة.

– في بعبدا: أوقفت كلاً من:

1- ف. ش. (مواليد عام 1998، لبناني) يوجد بحقه بلاغا بحث وتحرٍ بجرم تسهيل دعارة.

2- ف. ش. (مواليد عام 1988، لبناني) بحقه بلاغ بحث وتحرٍ بجرم تسهيل دعارة.

عند حاجز ترشيش: أوقف – ج. أ. (مواليد عام 1960، لبناني) وهو مطلوب للقضاء بموجب مذكرة توقيف وبلاغ إلقاء قبض بجرم الإتجار بالأشخاص وتسهيل الدعارة.

أحيلوا جميعاً إلى مكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الآداب، للتوسّع بالتحقيق معهم، بناءً على إشارة القضاء المختص”.