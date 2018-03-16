ملف التحالف بين القوات والمستقبل يحسم في الساعات المقبلة

أكد وزير الاعلام ملحم الرياشي أننا “نعوّل على رئيس الجمهورية العماد ميشال عون للوصول الى الاستراتيجية الدفاعية وحصر قرار السلم والحرب بيد الدولة”.

وقال، في حديث لـ”المستقبل”: “مر 8 سنوات على الحرب السورية، وهناك الاف القتلى، وسوريا مقسمة اليوم، فهناك مجموعة قوى تتصارع على حساب الشعب السوري والدماء السورية؛ وما حصل منذ 8 سنوات وحتى اليوم من حوارات هي فقط لتمرير الوقت وليس لإيجاد حل”.

من ناحية أخرى، شدد الرياشي على أننا “كوزراء القوات اللبنانية، نؤدي عمليا دورنا الدولاتي كما يجب، ونميز بين كيف تبنى الدولة وكيف تستثمر السلطة، فنحن مع بناء دولة فعلية حقيقية”، لافتاً إلى أن “ملف التحالف الانتخابي بين “القوات اللبنانية” و”تيار المستقبل” سيحسم خلال الـ72 ساعة المقبلة”.

وأوضح أن “هناك اتفاقا استراتيجياً بيننا وبين تيار المستقبل يتعلق بسياسات بناء الدولة الفعلية ورفض اي سلاح خارج الشرعية”.

وأكد أن “القانون الانتخابي الجديد لا يعزل أحداً، وأهميته تكمن في انه صحح التمثيل للجميع”.

وأشار الرياشي إلى أنه “يجب حماية الجسم القضائي، ويجب تخصيص القضاة بكل المخصصات المالية التي تحميهم”، موضحاً أن “قضاءنا ليس بخير، ونحن السبب”، ومشدداً على أن “حماية القضاء جزء من حماية العدالة”.