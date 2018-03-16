مواقف متضامنة مع قنبور بعد صدور قرار بحبسه

بعدما أطلق وزير الاعلام ملحم الرياشي صرخة تضامنية مع ميشال قنبور صاحب موقع ليبانون ديبايت، ذلك على خلفية صدور قرار من قبل محكمة المطبوعات في جبل لبنان برئاسة القاضي ايلي حلو حكما قضى بحبس قنبور ٦ اشهر و تغريمه ١٠ ملايين ل.ل. في الدعوى المقامة ضده من قبل المدير العام للجمارك بدري ضاهر بواسطة وكيله المحامي جورج الخوري.

توالت ردود الفعل السياسية والاعلامية المستنكرة للحكم والمتضامنة مع قنبور:

في المقابل غرد رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب عبر حسابه الخاص”تويتر”، قائلاً: “ميشال قنبور صوت حر ونرفض عقوبة السجن لأي إعلامي”.

من جهته غرد الاعلامي جو معلوف عبر حسابه “تويتر”: “اعتقدنا أن التشكيلات القضائية وتصريحات السياسيين مؤخراً ستصبّ لمصلحة الصحافيين والاعلاميين ! قرار محكمة المطبوعات في جبل لبنان بسجن ميشال قنبور ناشر @lebanondebate مرفوض كلياً من حيث الشكل والمضمون! إلى الوراء”.

بدوره أعلن رئيس حركة التغيير ايلي محفوض تضامنه مع قنبور، إذ أشار في تغريدة له إلى أنه”متضامن مع الصحافي ميشال قنبور ونجدد القول أن #لبنان بدون حرياته الإعلامية يفقد دوره ويفتقد لأبسط أنموذجيته الريادية في الحريات بالقول والكتابة وبأي شكل من أشكال التعبير أدعو الى عقلنة كل ما يتعلق بالصحافة والصحافيين وإجراء مقاربات تتوافق مع دور لبنان الرسالة”.