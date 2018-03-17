سوريا.. صورة سيلفي تودي بحياة 6 أشخاص!

غرق ستة أشخاص من عائلة “الشحاد” في سد الباسل بمحافظة الحسكة، وهم يحاولون التقاط سيلفي من على صخرة إلا أنها انزلقت بهم في قاع السد، مما أدى لوفاتهم جميعاً.

مصادر سناك سوري أكّدت أن الأسرة توجهت إلى سد الباسل لقضاء يوم ربيعي على جنباته، تجمعوا صحبة وقضوا ساعات عند السد يتناولون الطعام والشراب ويلعبون، ثم توجه الأفراد الستة إلى صخرة داخل السد ليلتقطوا سيلفي عليها، إلا أنه وبمجرد وقوفهم عليها انزلقت الصخرة.

مراقبون عزوا انزلاق الصخرة لوجود حفرة عميقة وتكهفات كثيرة في السد وتحت الصخور، مما أدى لسقوطهم في عمق السد العميق، وفقدانهم حياتهم.

محاولات انقاذ الضحايا استمرت لثلاث ساعات حتى تم إخراجهم جثثاً هامدة.

يذكر أن الضحايا الستة هم اليافعون “قصي وأمل ولؤي محمد الشحاد” ، أما الثلاثة الآخرين”صفاء ومنى وإياد محمد الشحاد” هم طلاب جامعة.