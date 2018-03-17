بالفيديو: العميد سهيل الحسن ينجو من صاروخ موجه بأعجوبة

17 مارس, 2018 - 8:54 صباحًا المصدر: رصد خاص-الحدث نيوز
بالفيديو: العميد سهيل الحسن ينجو من صاروخ موجه بأعجوبة

نجى العميد سهيل الحسن الملقب بالنمر والذي يقود معارك الغوطة الشرقية ضد الميليشيات المسلحة من صاروخ موجه كاد أن يودي بحياته.

الفيديو الذي تداوله النشطاء السوريون على نحو واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي قالوا إنه للعميد النمر أثناء معارك الغوطة، لكن إحدى الصفحات الإخبارية السورية الناشطة على فيسبوك قالت إن الفيديو يعود لعام 2017 وهو لمعارك النمر في تدمر، وهذا ماتظهره الطبيعة الصحراوية الواضحة في الفيديو.

فيديو لنجاة العميد سهيل الحسن من استهدافه بصاروخ أثناء معارك تدمر خلال 2017و شجاعته بالعودة إلى الموقعحفظه الله

Publié par ‎سوريا ميديا Syria Media‎ sur vendredi 16 mars 2018

المصدر: رصد خاص-الحدث نيوز

17 مارس, 2018

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