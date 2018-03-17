عملية اغتيال داخل مخيم المية ومية

افادت الوكالة الوطنية للاعلام ان مجهولين اقدموا على اغتيال احد عناصر قوات الامن الوطني الفلسطيني محمد ابو مغاصيب، داخل مخيم المية ومية.

واعقب عملية الاغتيال توتر امني شديد تزامن مع اطلاق نار كثيف داخل المخيم من قبل قوات الامن الوطني احتجاجا، فيما سارعت القوى الفلسطينية الى نشر عناصرها لمنع اي تدهور للوضع الامني، وعقدت اجتماعا امتد حتى ساعات الفجر الاولى وقررت فيه، سحب المسلحين وتشكيل لجنة تحقيق في عملية الاغتيال تباشر مهامها صباح اليوم.

الى هذا نعت قوات الأمن الوطني الفلسطيني – لبنان وحدة شهداء مخيم الميه وميه ابو مغاصيب في بيان جاء فيه: “الى شعبنا الصامد في الداخل والشتات، اننا نزف اليكم خبر استشهاد الأخ والصديق الشاب محمد ابو مغاصيب التي طالته ايادي الغدر سائلين المولى عز وجل ان يجعله من اهل الجنه. وعهدا لك ايها الشهيد ان لا تذهب دماؤك هدرا وان نسير على خطاك حتى التحرير”.