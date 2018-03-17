تعثر التحالفات في الدوائر الانتخابية يعرقل تشكيل اللوائح

انتهى مؤتمر روما، وبانتظار مؤتمر باريس، عاد الاهتمام داخليا يتركز على الانتخابات والاتصالات الجارية لتركيب تحالفات بين القوى السياسية المختلفة. ولاحظت مصادر سياسية مراقبة ان اية لوائح لم تشكل بعد، رغم انه لم يبق سوى عشرة أيام على انتهاء مهلة تقديم اللوائح الى وزارة الداخلية.

ووصفت المصادر الوضع القائم بخلط اوراق بلغ حدود الفوضى والضياع بحيث انه ما تكاد لائحة تقترب من الانجاز حتى تنفرط قبل ان تنطلق باتجاه الداخلية. وحتى ابرز اللوائح في دائرة كسروان – جبيل التي كادت ان تكون منجزة، تصارع من اجل عدم الانفراط في ظل سجال حاد بين مكوناتها.

وقالت ان التحالفات التي انطلقت بين المستقبل والقوات في دائرتي بعبدا وعاليه – الشوف لم تستكمل في دوائر اخرى والاتصالات تترنح والتعثر يواجه التوافق في عكار وبعلبك – الهرمل.

بورصة تجاذبات

وقد قال الوزير غطاس خوري الذي يتولى الاتصالات مع القوات باسم المستقبل ان بعض التحالفات حسم في بعض الدوائر الإنتخابية، خصوصا في الشوف – عاليه وبعبدا، مع القوات اللبنانية والحزب التقدمي الإشتراكي. أما الدوائر الأخرى، فتخضع لنقاش موسع وهناك بورصة تجاذبات قائمة بين جميع القوى السياسية وليس مع تيار المستقبل فقط، آملا في أن تنتج الأيام المقبلة تحالفات في الدوائر الإنتخابية الأخرى، وان شاء الله يكون هناك توافق على لوائح مشتركة تمثل إرادة اللبنانيين بوحدتهم.

وأشار الى تواصل يومي مع القوات اللبنانية، وإذا ما دعت الحاجة يمكن أن يكون هناك لقاء بين الرئيس الحريري والدكتور سمير جعجع في أي لحظة، لكن لا نزال حتى الآن في طور النقاش في إمكانية التحالفات في دوائر انتخابية أخرى.

في هذه الاثناء، اعلن نائب رئيس التيار الوطني الحر للشؤون الادارية رومل صابر اسماء مرشحي التيار الملتزمين للانتخابات، موضحا ان الاعلان النهائي عن اللوائح في ?? الجاري والذي سيضم الاصدقاء والمناصرين الذين سينضوون في المستقبل في تكتل التغيير والاصلاح.

أما رئيس حركة الاستقلال ميشال معوض، فأفيد انه حسم خياره بالتحالف مع التيار الوطني الحر في الدائرة الثالثة في الشمال، وسيعقد مؤتمراً صحافياً اليوم في زغرتا ليعلن أسس خياراته.

وذكرت معلومات ان رئيس مجلس النواب نبيه بري انتقل امس الى المصيلح تحضيرا للمعركة الانتخابية ولشد عصب مناصري أمل.

وفي البقاع، اطلق الامين العام ل تيار المستقبل الماكينة الانتخابية في البقاع الغربي وراشيا، واعلن ان هذه المعركة هي بين مشروعين، واحد يورط لبنان في حروب المنطقة وآخر يريد ان يحمي لبنان من هذه الحروب ويمثله الرئيس سعد الحريري.

من جهة اخرى، وبعيد انتهاء مؤتمر روما، ينتظر ان يطلع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من الرئيس الحريري على تفاصيل ما خلص اليه المؤتمر من دعم للبنان وقواه العسكرية. ونقل زوار القصر الجمهوري ان الرئيس عون سيلتقي في اجتماعات منفصلة كلا من وزيري الدفاع والداخلية يعقوب الصراف ونهاد المشنوق ليستكمل معهم بحث ما تم التوصل اليه في المؤتمر، وفي اللقاءات التي عقدت على هامشه ليبني على الشيء مقتضاه، سواء في ما يتعلق بالاستراتيجية الدفاعية التي يفترض مناقشتها بعد الانتخابات من قبل الحكومة الجديدة، او في ما يعود لتعزيز سياسة النأي بالنفس التي يلتزمها لبنان.

على صعيد آخر، يعقد مجلس الوزراء جلسة عادية قبل ظهر الثلاثاء المقبل في قصر بعبدا، على جدول أعمالها 35 بندا.