مسؤول مرموق لـ “روكز”: لماذا أنت مجبر يا عميد؟

بعد أن غرّد المرشح العميد شامل روكز على تويتر قائلا “من يربح نائبا بأمواله سيعود ليتبع أمواله. لكن من ينجح بأصوات الناس يبقى همه الناس. وأنا لن أتوقف عن مهاجمة شراء الضمائر”، سأل مسؤول كسرواني مرموق، العميد شامل روكز، وهو مقرّب جدا منه “لماذا يا عميد انت مجبر على التحالف مع مثل هكذا مرشح، اما انسحب واما اخرجه من لائحتك”.

وأضاف” لا يمكننا اقناع الناس بانتخاب لائحتك وانت لست مقتنعا بها وببعض اعضائها. والناس تتطلع اليك لتكون مختلفا لا ان ترضخ لاملاءات تفرض عليك من اصحاب المال او اصحاب السلطة الحزبية”.