بعد الحكم بسجن “قنبور”.. تجمّع المواقع الالكترونيّة السياسيّة يتحرّك

– يطالب التجمّع السلطات المختصة بالتحرّك الفوري للدفاع عن الحريات الاعلامية.

– يعلن التجمّع تضامنه الكامل مع الزميل قنبور، واستعداده لاتخاذ التدابير اللازمة للتعبير عن هذا التضامن ، مبدياً خشيته من الاعتداءات المتتالية على الحريّات الإعلاميّة”.