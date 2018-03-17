أكثر من 150 ألف نازح من عفرين في يومين!

أفاد مسؤول كردي بأن القصف التركي العنيف على مدينة عفرين شمال غربي سوريا تسبب بنزوح أكثر من 150 ألف شخص خلال اليومين الماضيين.

وقالت هيفي مصطفى، وهي مسؤول بارز في الإدارة المدنية التي تحكم عفرين، إن “الناس ينزحون عن المدينة الرئيسية إلى الأجزاء الأخرى التي تقع تحت السيطرة الكردية، وأن آخرين ينزحون باتجاه الأراضي التي تقع تحت سيطرة الحكومة السورية، هربا من القصف التركي الذي استهدف المدنيين في مركز مدينة عفرين”.

من جهتهم، أكد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أن ما لا يقل عن 150 ألف شخص فروا من مدينة عفرين منذ يوم الأربعاء.

وتناقلت وسائل إعلام كردية أمس أنباء عن استهداف مقاتلات تركية لمستشفى عفرين الرئيسي الذي أدى إلى مقتل 15 شخصا وجرح آخرين، إلا أن الجيش التركي نفى استهدافه المستشفى مؤكدا أن تلك الأنباء “عارية عن الصحة تماما” وأنه ينفذ الحملة بطريقة لا تؤذي المدنيين.

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