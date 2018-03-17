تفاصيل قتل حسين حمود في أبي سمراء!

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه بتاريخ 16/3/2018 وفي محلَّة أبي سمراء طلعة الخناق، أقدم مجهول على إطلاق النار من سلاح حربي باتجاه المغدور حسين حمود (مواليد 1991، لبناني) حيث أصيب في رأسه وصدره بطلقين ناريين، نقل إلى أحد المستشفيات للمعالجة، لكنَّه ما لبث أن فارق الحياة متأثراً بجراحه.

بنتيجة التحريات والاستقصاءات المكثّفة التي قامت بها مفرزة استقصاء الشمال في وحدة الدرك الاقليمي، استطاعت وفي أقل من 3 ساعات، من:

– معرفة هوية القاتل.

– تحديد السلاح المستخدم في الجريمة، والوجهة التي فرّ إليها وهي مطار بيروت الدولي.

على الفور، جرى التنسيق مع قطعات سرية مطار رفيق الحريري الدولي في وحدة جهاز أمن السفارات والإدارات والمؤسسات العامة، وتمّ تزويدها بهوية مرتكب الجريمة وصورة شمسية له، حيث تمكّنت من توقيفه قبيل مغادرته، ويدعى:

– م. ع. (مواليد عام 1994، لبناني) يحمل الجنسية الأسترالية.

كما تبين انه ابن خال المغدور، وأن هذه الجريمة قد حصلت عن طريق الخطأ.

أودع الموقوف القضاء المختص، بناء لإشارته.