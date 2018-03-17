هشام حداد يعلّق على مغادرة مارسيل غانم الـLBCI!

غرد مقدم البرامج هشام حداد على تويتر اثر شيوع نبأ مغادرة الإعلامي مارسيل غانم شاشة الـLBCI للإنتقال إلى الـMTV، بالقول دون أن يسميه :”لا يبقى في عقول الناس وقلوبهم الا من يشبههم، ينطق بلسانهم ويتحدث لغتهم اما المتعالي على الفقراء والمتملق لرجال السياسة وشاعر البلاط فلا مفر من ذاكرة تلفظه وتاريخ يلعنه”.

وقد أثارت هذه التغريدة ردود فعل واسعة بين مؤيدٍ ومعارض، مما دفع حداد إلى التغريد مجدداً قائلاً: “تعودوا عليي، انا مش منافق ولا تابع… انا ما يقبل بالتوريث لأنو الزعيم طلب مني، انا ما بقول لزميل انو ناجح بالانتخابات مع انو ساقط، انا ما بتضامن مع شريك السياسيين بتلميع صورتن وبسمي مناضل، عدة أحزاب طلبوا مني اترشح معن وعدة مرشحين دفعولي لاحكي عنن بالمنيح… انا مش هيك”.

لا يبقى في عقول الناس وقلوبهم الا من يشبههم, ينطق بلسانهم ويتحدث لغتهم اما المتعالي على الفقراء و المتملق لرجال السياسة و شاعر البلاط فلا مفر من ذاكرة تلفظه و تاريخ يلعنه … — Hicham haddad (@HichamHaddad57) March 16, 2018

تعودوا عليي , انا مش منافق و لا تابع…. انا ما يقبل بالتوريث لانو الزعيم طلب مني , انا ما بقول لزميل انو ناجح بالانتخابات مع انو ساقط , انا ما بتضامن مع شريك السياسيين بتلميع صورتن و بسمي مناضل , عدة أحزاب طلبوا مني اترشح معن و عدة مرشحين دفعولي لاحكي عنن بالمنيح… انا مش هيك — Hicham haddad (@HichamHaddad57) March 17, 2018