خلال المزاد العلني للسيارات الفاخرة في دمشق بيع سيارة (أودي) بـ100 مليون!

تمكنت سيارة واحدة فقط نوع “أودي” من الوصول الى عتبة ال ١٠٠ مليون ليرة سورية، وذلك خلال الجلسة الرابعة للمزاد العلني للسيارات الذي أعلنت عنه مؤسسة التجارة الخارجية التي أقيمت صباح أمس الخميس في مدينة الشباب بدمشق.

في حين لم تتجاوز باقي السيارات حاجز ال ٥٠ مليون ليرة باستثناء سيارة هونداي “سنتفي” وسجلت ٧٦ مليون ليرة سورية فقط.

وكانت المؤسسة أعلنت إجراء مزاد علني لبيع 189 آلية مستعملة منها سيارات فارهة حديثة الصنع، حيث عقد المزاد الأول في اللاذقية بتاريخ 3 -12 -2017 ولغايــة 12 -12 -2017 في نادي النقابات المهنية “الكازينو سابقاً” .

كما أقامت في دمشق مزادين آخرين بداية العام الجاري، وشملت سيارات فخمة وحديثة مثل “رانج روفر” و”لكزس” و”تويوتا” و”أودي” و”فورد” و”بي أم دبيلو” و”مرسيدس”