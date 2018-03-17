بري: لبنان أكثر من وطن وأكثر من بلد إنه رسالة

أشار رئيس المجلس النيابي ​نبيه بري​ إلى أنه “في يوم من ايام ​الصوم الكبير​ لدى الطوائف المسيحية الكريمة لا كلام في ال​سياسة​ ولا في ​الانتخابات​، فقط استحضار لقيم الصوم وتعالميه السامية”.

وقال بري، في دردشة مع الإعلاميين بعد لقائه ممثلي كافة الطوائف الروحية اللبنانية في ​الجنوب​ اللبناني: “لأننا في الجنوب الذي كان وسيبقى عظيما في مقاومته وكان وسيبقى عظيما في وحدته وعيشه المشترك، كل الاستحقاقات انتخابية او غير الانتخابية على اهميتها وضروريتها تبقى تفصيلا امام استحقاق حفظ العيش المشترك وصون الوحدة الوطنية، فنحن وكذلك كل اللبنانيين معنيون بأن نقدم الصورة المشرقة للبنان الذي هو أكثر من وطن وأكثر من بلد أنه رسالة، كما عبر قداسة البابا الراحل يوحنا بولس الثاني وكما اعلن الامام السيد ​موسى الصدر​ في اكثر مناسبة”.

ولفت إلى أن “هذا هو لسان حال ابناء الجنوب اليوم واجزم ايضا انه لسان حال ممثلي كل الطوائف الروحية اللبنانية في الجنوب اللبناني الذين نلتقيهم اليوم على مائدة الوحدة وخبز المحبة من اجل لبنان الوطن النهائي لجميع ابنائه”.