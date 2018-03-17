ما حقيقة التعاون بين السيدة فيروز وفضل شاكر؟

انتشرت أخبار عبر مواقع التواصل الإجتماعي منذ أيام حول رغبة فضل شاكر، بغناء عدد من أغنيات السيدة فيروز.

ولم ترد ريما الرحباني بطريقة مباشرة على الخبر، إلا انها وجهت إنذارا شديد اللهجة عبر حسابها الشخصي على فايسبوك، حذرت فيه كل من يمس بارث السيدة فيروز. فكتبت: “إعادة أي عمل فنّي وإعادة التوزيع وإعادة التسجيل والإستغلال على الإنترنت و/أو عبر كافّة وسائل البث الى الجمهور مشروط بالموافقة الخطيّة المُسبقة لجميع أصحاب الحقوق”.

وختمت ريما قائلة إنّ أيّة مخالفة لما سبق، سوف تعرّض مرتكبها للملاحقة القانونية.