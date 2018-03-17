الحريري يعلن سبب إختياره “الخرزة الزرقاء”

قال رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري: “علينا أن نحمي هذا البلد بأعمالنا وأفعالنا، هذا ما علمنا إياه الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وما سنترجمه بالسياسة والعمل بإذن الله”.

وأضاف الحريري خلال افتتاحه مهرجان “شمس الربيع” الذي نظمته جمعية تجار بربور في شارع بربور، “أجمل ما في هذا اليوم أن نرى الحياة والحيوية في هذا الشارع، الذي أراد الشهيد رفيق الحريري إعادة إحيائه، واليوم نراه يعود إلى الحياة من جديد بكم أنتم جميعا”.

وتابع: “أود أن أهنئ تجار بربور على هذا المهرجان، وأؤكد لكم أننا على خطى رفيق الحريري، وسنستمر في هذه المسيرة بإذن الله رغم كل التحديات التي نواجها. فحين أرى مثل هؤلاء الشباب والشابات والأطفال، يكبر قلبي وأتأكد أننا نقوم بالعمل الصالح. فحماية لبنان، هذه الخرزة الزرقاء التي هي “في عين كم واحد في هذا البلد”، أمر ضروري. وقد أردناها خرزة زرقاء لأنه بالفعل هناك “عين على بيروت وعين على لبنان”.





وختم قائلا: “إن شاء الله، في هذه الانتخابات، سنضع “خرزة الزرقاء” في صندوق الانتخاب “بعيون الحاقدين”، وبإذن الله في السابع من أيار تصدر النتائج وتكون لمصلحة لبنان واللبنانيين وخاصة بيروت”.