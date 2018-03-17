قتلى بتفجير سيارة مفخخة في أفغانستان

نقلت “رويترز” عن مسؤولين أفغان قولهم، إن سيارة مفخخة فجرتها حركة طالبان في العاصمة الأفغانية كابول، اليوم السبت، أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وإصابة اثنين آخرين.

وذكر المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية نجيب دانيش، أن كل القتلى والمصابين في التفجير، الذي استهدف على ما يبدو شركة تعاقد أجنبية، مدنيون ولا يوجد ضحايا في صفوف المتعاقدين، مضيفا أن الحادث وقع بالرغم من الإجراءات الأمنية المشددة في جميع أنحاء المدينة.

لكن شهود عيان أكدوا أن عدد القتلى والجرحى أكبر مما أعلنت عنه السلطات المحلية، وأفادوا بأن الضحايا جميعهم من الناس العاديين الذين كانوا يمارسون حياتهم اليومية.





وقال شاهد عيان يدعى محمد عثمان لـ “رويترز”، إن “القتلى حلاقين وملمعي أحذية”. وأضاف: ” لقد فزعت عندما رأيت جثثهم”، مؤكدا أنه رأي بأم عينه 4 أو 5 جثث ملقاة في مكان الواقعة.

وأعلنت حركة طالبان في بيان، مسؤوليتها عن الهجوم، وقال البيان إن التفجير استهدف “غزاة أجانب”.

وذكر البيان أن الهجوم أسفر عن قتل ما بين 6 و 10 أشخاص وتدمير مركبتين أجنبيتين، ونفى البيان مقتل مدنيين أفغان في التفجير.