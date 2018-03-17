شبيب افتتح سوق الأزهار ومعرض عيد الأم

افتتح محافظ مدينة بيروت القاضي زياد شبيب “سوق الأزهار والشتول” السنوي، الذي تنظمه نقابة مزارعي الأزهار والشتول في لبنان، في محلة الكرنتينا، مقابل “الفوروم دو بيروت”، في حضور نقيب مزارعي الأزهار والشتول الياس كامل، عبدو أسمر ممثلا صاحب “فوروم دو بيروت” إيلي زرد أبو جودة، عضو مجلس بلدية بيروت آرام ماليان، وأعضاء النقابة.

ألقى محافظ بيروت كلمة وعد فيها بـ”العمل على وضع مشروع السوق الدائم للأزهار والشتول قيد التنفيذ”، لافتا إلى أن “تنظيم هذا المعرض سنويا منذ 11 عاما وحتى اليوم، والذي بات حدثا مرتبطا بفصل الربيع، هو دليل نجاحه”. وقال: “نحن نفتخر بالإنتاج اللبناني، ونوعيته العالية الجودة تكفي لتميزه عن سواه وتجعله الأفضل، رغم كل المنافسات الموجودة في السوق”.

وتحدث نقيب مزارعي الأزهار والشتول عن أهمية هذا المعرض، وقال: “يشكل هذا المعرض فسحة حياة في وجه التدمير الحاصل من حولنا وتحديا لأزماتنا الداخلية التي نعاني منها، لا سيما أزمة النفايات وتلوث الهواء والمياه والبيئة. و يعزز ثقافة زراعة الشتول والأزهار”.

وشكر لشبيب “إعطاءه هذا القطاع أولوية، ودعمه النقابة في رؤيتها وتطلعاتها ونشاطاتها”.و شكر لزرد أبو جودة “تقديمه الأرض مجانا”.

وتطرق إلى “المشاكل التي يعاني منها قطاع الشتول والأزهار ومشاكل المزارعين”، داعيا إلى “إقرار التأمين الصحي وضمان الشيخوخة والعمل على وقف تهريب البضائع”.

وفي الختام، قدم كامل وأعضاء النقابة درعا تقديرية إلى شبيب.

كذلك، افتتح شبيب معرض “عيد الأم”، الذي تنظمه شركة Organized، في “الفوروم دو بيروت”، ويستمر حتى 21 آذار الجاري.

وبعد أن جال شبيب في أجنحة المعرض، قدم إليه صاحب الشركة عمر خطاب درعا تقديرية.