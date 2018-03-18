سوريا تسقط طائرة أميركية فوق اللاذقية لأول مرة

أوردت تقارير صحفية روسية تفاصيل إسقاط طائرة أمريكية بدون طيار في سوريا.

وقالت صحيفة “روسيسكايا غازيتا” إنه بات معلوما أن الدفاعات الجوية السورية أسقطت طائرة أمريكية بدون طيار معروفة باسم Predator (المفترس) في شمال محافظة اللاذقية في شهر مارس/آذار من عام 2015.

وجاء في تفاصيل الحادث التي أوردتها صحيفة “فيستنيك موردوفيه” نقلا عن الخبير يوري ليامين إن الدفاعات الجوية السورية اكتشفت طائرة معادية في السماء وأطلقت النار عليها ودمرتها. وكشف فريق الاستكشافيين أن الطائرة التي انتهكت أجواء سوريا هي طائرة التجسس الأمريكية بدون طيار. وبعد ذلك أكدت القيادة الأمريكية أنها فقدت الاتصال بالطائرة المسيّرةMQ-1 “Predator” أثناء قيامها بالطلعة الجوية فوق شمال غرب سوريا. وانطلقت طائرة المفترس من قاعدة انجرليك في تركيا.

وبات معلوما في وقت لاحق أن الطائرة الأمريكية أسقطها نظام “بيتشورا-2إم” من صنع روسي.

ويقول الخبير ليامين إن السوريين تمكنوا من إسقاط الطائرة المتسللة بصاروخ واحد.