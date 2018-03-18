جنبلاط: بالمناسبة العداد ماشي

غرّد رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط على حسابه الخاص عبر تويتر قائلاً: “يبدو اننا سنواجه ايام جفاف قاسية وغير مسبوقة.ان خطة باريس ٤ تزداد جحما يوم بعد يوم وقد شارفت على ٢٣ مليار دولار حتى الان”.

وأضاف: “وفي آخر الاخبار انهم يريدون استئجار بواخر تحلية مياه مثل البوارج الكهربائية التركية. ويقال انه نفس الوكيل ،ض ن ب او DONB corporation.بالمناسبة العداد ماشي”.

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