جنبلاط: بالمناسبة العداد ماشي

18 مارس, 2018 - 9:15 صباحًا المصدر: رصد
جنبلاط: بالمناسبة العداد ماشي

غرّد رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط على حسابه الخاص عبر تويتر قائلاً: “يبدو اننا سنواجه ايام جفاف قاسية وغير مسبوقة.ان خطة باريس ٤ تزداد جحما يوم بعد يوم وقد شارفت على ٢٣ مليار دولار حتى الان”.
وأضاف: “وفي آخر الاخبار انهم يريدون استئجار بواخر تحلية مياه مثل البوارج الكهربائية التركية. ويقال انه نفس الوكيل ،ض ن ب او DONB corporation.بالمناسبة العداد ماشي”.

18 مارس, 2018

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