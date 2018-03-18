هذا ما أبلغه ساترفيلد للحريري

كشف مصدر في الوفد اللبناني الى مؤتمر روما 2 لصحيفة”الحياة” أن اجتماع رئيس الحكومة سعد الحريري مع مساعد وزير الخارجية الأميركي بالإنابة ديفيد ساترفيلد أسفر عن إبلاغ الأخير الجانب اللبناني أن الكونغرس رفع قبل يوم من انعقاد روما- 2 الفيتو السابق على تمويل تزويد الجيش بطوافات قتالية مع قطع غيار لها وأسلحة ثقيلة.

وذكر المصدر أن البحث بين الحريري ووزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان تناول زيارته الأخيرة طهران لمطالبتها بوقف تدخلاتها في الدول العربية، وأن الوزير الفرنسي أبلغ الحريري أن “سياسته هي التحدث مع جميع الأطراف لإبلاغها موقف بلاده بصراحة ووضوح”. كما تناول البحث التحضيرات لمؤتمر “سيدر” في باريس الشهر المقبل فأشاد بخطوة إقرار الحكومة موازنة 2018 معتبراً أنها رسالة بأن فائدة الإصلاحات الحكومية اللبنانية توازي فائدة التمويل الذي يمكن أن يحصل عليه لبنان في المؤتمر.