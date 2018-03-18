انتحار مفتي المسلحين في الغوطة

أفادت مصادر أهلية في كفر بطنا بقيام الشيخ محمد عوكة بالإنتحار في قبو أحد الأبنية بالتزامن مع تقدم الجيش السوري وسط بلدة كفر بطنا, وذلك بعد أن تم تركه من قبل إرهابيي فيلق الرحمن أثناء هربهم أمام تقدم الجيش.

ويأتي تقدم الجيش بعد سلسلة مظاهرات ضخمة نسقها وجهاء البلدة أبرزهم بسام ضفدع الذي استطاع قيادة التظاهرات في البلدة ضد المسلحين خلال الأسابيع الماضية وتم استهداف تلك التظاهرات بالنيران من قبل المسلحين.

هذا ويتابع الجيش السوري تقدمه في كفر بطنا وبلدة سقبا رغم أن الجماعات المسلحة حاولت إيقاف تقدم فرق المشاة، إلا أن هذه الفرق تقدمت وتصدت للمسلحين وهي تتقدم وتستمر بفرض السيطرة على عدد من كتل الأبنية، بالتزامن مع عمليات قنص من قبل الجماعات المسلحة، لمحاولة عرقلة تقدم وحدات المشاة، وعرقلة خروج المدنيين من البلدتين.