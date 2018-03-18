تركيا تعلن السيطرة على عفرين بشكل كامل

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم عن سيطرة قوات عملية “غصن الزيتون” بشكل كامل على مركز مدينة عفرين شمال سوريا.

إلى ذلك نقلت وكالة “رويترز” عن مصادر مطلعة أن الجيش التركي وفصائل الجيش السوري الحر المشاركة في عملية “غصن الزيتون” دخلت إلى مدينة عفرين اليوم، وتغلغلت بعمق 3 كيلومترات داخل المدينة، وانتشرت القوات في شوارع شمال وشرق وغرب المدينة، بعد انسحاب المسلحين الأكراد منها.

وكان أردوغان قد صرح السبت في مؤتمر فرع حزب العدالة والتنمية الحاكم بولاية ديار بكر جنوب شرقي البلاد، بأن “عودة أهالي منطقة عفرين السورية إلى أراضيهم باتت وشيكة.. وأن تحرير مدينة عفرين (مركز المنطقة) من الإرهابيين بات قاب قوسين أو أدنى.. الفتح قريب، وإخوتنا سيعودون إلى منازلهم وأراضيهم”.

وأوضح أردوغان أن القوات التركية والجيش السوري الحر تمكنوا من السيطرة على ثلاثة أرباع مساحة منطقة عفرين خلال عملية “غصن الزيتون” التي انطلقت في يناير الماضي.

وتنفذ تركيا، منذ 20 يناير الماضي بالمشاركة مع فصائل “الجيش السوري الحر”، عملية “غصن الزيتون” العسكرية ضد المسلحين الأكراد في منطقة عفرين شمال غرب سوريا.