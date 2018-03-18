لائحة جديدة في الجنوب الثالثة ستعلن قريبا

وضعت خلال الساعات القليلة الماضية، اللمسات الأخيرة على لائحة انتخابية جديدة، في دائرة الجنوب الثالثة اي بنت جبيل ومرجعيون – حاصبيا والنبطية، وتضم: الحزب الشيوعي والتيار الوطني الحر الى مجموعة من القوى والشخصيات المستقلة.

وعرف من مرشحيها: مصطفى بدر الدين، علي حاج علي، نديم عسيران، أحمد مراد، عباس سرور، علي قدوح، عباس شرف الدين، معن الأمين (شيعة)، شادي مسعد (أرثوذكس)، محمد حمدان (سنة) وعاطف مداح درزي.

واشار الدكتور محمد حمدان خلال جولة له في منطقتي حاصبيا ومرجعيون التقى خلالها فاعليات دينية، حزبية، تربوية، ثقافية ونقابية، الى “ان هذه اللائحة الجديدة تمثل شريحة واسعة وستعلن رسميا خلال الايام القليلة المقبلة”.