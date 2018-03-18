جنبلاط يحذف تغريدة “العداد ماشي”.. ويستبدلها

قام النائب وليد جنبلاط بحذف التغريدة التي نشرها صباح اليوم على حسابه الخاص عبر تويتر والتي قال فيها: “يبدو اننا سنواجه ايام جفاف قاسية وغير مسبوقة، ان خطة باريس ٤ تزداد حجما يوما بعد يوم، وقد شارفت على ٢٣ مليار دولار حتى الان. وفي آخر الاخبار انهم يريدون استئجار بواخر تحلية مياه مثل البوارج الكهربائية التركية، ويقال انه نفس الوكيل ،ض ن ب او DONB corporation.بالمناسبة العداد ماشي.”

واستبدل جنبلاط التغريدة المحذوفة بأخرى، جاء فيها: “في كل الاحوال الطقس العالمي يتغير ولبنان دخل يبدو في مرحلة التصحر.لا بد من التفكير في الطرق المفيدة لمواجهة النقص في المياه”.

وقال إنّ “هذا يحتاج الى عملية ترشيد وتوعية.وقد نكون بحاجة الى محطات تحلية.ان هذا الامر اهم من المشاريع المكلفة لباريس ٤ .وبالمناسبة كفى التمسك بالبوارج التركية”.