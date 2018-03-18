كيف سيكون الطقس في الايام المقبلة.. ؟

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا بسحب مرتفعة، مع رياح ناشطة مترافقة بغبار، وارتفاع إضافي بدرجات الحرارة. وجاء في النشرة الاتي:

– الحال العامة: كتل هوائية دافئة تسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط، مترافقة برياح ناشطة وغبار مع درجات حرارة فوق معدلاتها الموسمية لليومين القادمين. وجاء في النشرة الآتي:

– الطقس المتوقع في لبنان: اليوم الأحد: غائم جزئيا إلى غائم بسحب مرتفعة مع رياح ناشطة، وارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية، وانخفاض نسبة الرطوبة وظهور طبقات خفيفة من الغبار. الإثنين: غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع رياح ناشطة مترافقة بغبار، وارتفاع إضافي بدرجات الحرارة. الثلاثاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع رياح ناشطة تشتد احيانا وانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة، كما ترتفع نسبة الرطوبة ويتكون الضباب على المرتفعات.

– درجات الحرارة على الساحل: من 13 الى 31 درجة، فوق الجبال من 6 الى 28 درجة، في الارز من 1 الى 20 درجة، في الداخل من 5 الى 29 درجة.

– الرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية شرقية، سرعتها بين 10 و40 كلم/س.

– الانقشاع: جيد.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 30 و 80 %.

– حال البحر: متوسط ارتفاع الموج حرارة سطح الماء: 20 °م.

– الضغط الجوي: 1016 HPA أي ما يعادل: 762 ملم زئبق

– ساعة شروق الشمس: 45:05 ساعة غروب الشمس: 48:17

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