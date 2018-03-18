بالتزكية.. أبو زيد رئيساً لنادي الصحافة

أجريت في نادي الصحافة اليوم انتخابات الرئيس والهيئة الادارية وقد فاز بالتزكية في منصب الرئيس الزميل بسام أبوزيد، كما فاز أعضاء الهيئة الإدارية بالتزكية أيضا وهم الزملاء والزميلات ألبير شمعون، سعد الياس، وليد عبود، جان الفغالي، أنطوان مراد، عماد عاصي، رانيا السواح، ندى حمزة، ميراي الحكيم وباسل الخطيب.

كما تمت تسمية الزملاء إيلي السرغاني،ريتا الحاج وأدهم منصور مستشارين.

رئيس النادي ألقى كلمة أكد فيها استمرار مسيرة مؤسس النادي الزميل الراحل يوسف الحويك،داعيا الى تضافر جهود أعضاء النادي من أجل تحقيق المزيد من المشاريع والتطلعات التي لها علاقة بالحفاظ على حرية التعبير والرأي وترسيخ أصول المهنة وقواعدها،وكشف رئيس النادي أنه في ١٧ نيسان سيتم تدشين الاستديو التلفزيوني في مقر النادي لإستخدامه في العديد من النشاطات واولها التدريب المهني الاعلامي.