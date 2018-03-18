ياسين جابر: “هذا هو هدفنا.. “

رعى عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب ياسين جابر حفل تكريم معلمي منطقة النبطية، الذي أقامه المكتب التربوي لحركة “أمل” في اقليم الجنوب في مطعم قصر الملوك في الكفور – النبطية، لمناسبة عيد المعلم، حضره النائب هاني قبيسي، المفتش التربوي العام في لبنان فاتن جمعة، المسؤول التنظيمي للحركة في اقليم الجنوب باسم لمع وقيادة الاقليم والمنطقة الاولى، رئيس المنطقة التربوية في محافظة النبطية الاستاذ أكرم أبو شقرا، رئيسة دائرة التربية في المنطقة التربوية السيدة نشأت الحبحاب، رئيسة دائرة التعليم المهني في النبطية إيمان محمد مقدم، نائب المسؤول التربوي المركزي في الحركة الدكتور ماجد فران، منسق الوحدة الرياضية والكشفية في المنطقة عبدالله عساف، وجمع من مدراء المدارس الرسمية والخاصة والمعلمين المكرمين.

افتتاحا النشيدان الوطني وحركة أمل وكلمة المسؤول التربوي للحركة في المنطقة الاولى سامح قبيسي، تلاه المسؤول التربوي للحركة في اقليم الجنوب الدكتور محمد توبي الذي قال: “انتم ايها المعلمون صناع الحياة الكريمة ومفاتيح أسرارها، وبما انكم الاجمل تستحقون الافضل، لذا دأبنا على القيام بما يتعطش اليه الجسم التربوي في الجنوب، مكملين دور وزارة التربية في اقامة الورش التدريبية ولا نزال نتطلع الى تنفيذ مزيد من الدورات التدريبية التي يحتاجها المعلمون”، موجها الشكر والتقدير للنائب جابر الذي رعى وساعد في تنظيم الكثير من الورش التربوية والتدريبية والاحتفالات، ومنها تكريم الاساتذة المتقاعدين في مجمع نبيه بري الثقافي في الرادار.

والقى النائب جابر كلمة استهلها بتوجيه التحية للمعلمين في الجنوب والنبطية على دورهم الرائد والمتميز على الجهود التي يبذلونها لاعلاء شأن التربية في لبنان وإعداد الاجيال على حب الوطن والتنشئة الوطنية والمواطنية الحقة، منوها بدور المكتب التربوي لحركة أمل في اقليم الجنوب من خلال الشراكة معه لاقامة الورش التدريبية والتربوية للمعلمين “لكي يبقوا النبراس والشعلة المضيئة لهداية الاجيال وإنارة عقولهم بالعلم وبالتربية وحدها، لانه بالتربية نبني الوطن ونرفع من شأنه ورقيه وتقدمه وتطوره، التربية مهمة ودور المعلم مهم في بناء المجتمع وبناء المستقبل، وعندما نهتم بالاجيال الطالعة انما نهتم بمستقبل الوطن، فهذه الاجيال هي المدماك والركيزة للوطن”.

اضاف: “نحن في كتلة “التنمية والتحرير” برئاسة دولة الرئيس نبيه بري، نقف مع المعلمين في مطالبهم، وكنا أول من دعمنا اقرار سلسلة الرتب والرواتب للمعلمين والموظفين ووقفنا الى جانبهم حتى نالوا هذا الحق، واليوم الى جانب المعلمين في مطالبهم لاحقاقها لا سيما قضية المتعاقدين في المدارس والثانويات الرسمية والجامعة اللبنانية، لكي يصلوا الى حقوقهم، وهم الذين نذروا حياتهم في سبيل الحفاظ على المدرسة الرسمية واستمراريتها وواكبوا همومها وعايشوا الاجيال، وعلى أيديهم تخرج الاطباء والمهندسون والضباط ومختلف المهن الحرة”.

ولفت النائب جابر الى ان “هدفنا هو ان نرفع من شأن التعليم الرسمي، وهذا لا يمكن ان يتم من دون جهود المعلمين والمديرين، ونقدر الجهود التي يبذلونها اليوم على مستوى التعليم الرسمي ونفتخر بها، وهناك الكثير من المدارس الرسمية تمتاز بأداء جيد جدا، لا سيما ثانوية حسن كامل الصباح الرسمية والثانويات الاخرى الرسمية التي نعتز بدورها والنتائج التي تحققها في الامتحانات الرسمية سنويا”.

وقال: “نحن في شهر اذار شهر القسم والبيعة للامام السيد موسى الصدر الذي أقسم بقلق الطلاب والمعلمين والمزارعين وبخوف الاهالي القاطنين على الحدود الجنوبية، اننا نجدد البيعة لفكره ونهجه وخطه المقاوم الذي أنتج تحريرا للجنوب من الاحتلال الاسرائيلي في العام 2000 وتلاحما ما بين الجيش والشعب والمقاومة في تموز من العام 2006، حيث كان النصر للبنان والذي تعزز بطرد الارهاب التكفيري في العام 2017 عن كامل حدودنا اللبنانية، واليوم وان كانت التهديدات الاسرائيلية تتعاظم ضد لبنان فان المقاومة والجيش والشعب قادرون على دحر اي عدوان اسرائيلي مهما كان نوعه وحجمه لاننا نؤمن ان فكر الامام الصدر هو الذي حمى لبنان ووحدته الوطنية”.

وفي موضوع الانتخابات النيابية، اعتبر النائب جابر ان “الشعب هو مصدر السلطات وعليكم نعول الامال للاقبال على الاقتراع بكثافة للوائح الامل والوفاء، لنحمي خط الامام الصدر والمقاومة ونصون الوطن ونحصنه من كل المكائد والاخطار التي تتهدده سواء اكان من اسرائيل او من الارهاب التكفيري”.