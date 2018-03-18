بالفيديو.. بلدة المقدّم الحاج تصلّي على نيّة ابنتها

شارك أصدقاء المقدّم سوزان الحاج اليوم الأحد في الذبيحة الالهية في كنيسة القديس سمعان العامودي فيع- الكورة، مسقط رأس المقدّم الحاج.

وتلا الصلاة وقفة تضامنية أمام الكنيسة ورفعت صورة كبيرة للمقدّم على جدار الكنيسة وأضيئت الشموع على نيّتها.

وكانت كلمات للكاهنين سمعان حيدر وحنانيا قطرية والمحامي زياد حبيش، طالبوا فيها بإحقاق الحق في قضية المقدم سوزان الحاج.

وأكّد رئيس البلدية الدكتور جان عبدالله أنّ “هذه الوقفة هي الاولى من دون أي دعوات، إلّا أنّها تكون الاخيرة”، مشيرًا إلى أنّ “المقدّم الحاج ليست متروكة وقضيتها قضية كل لبناني شريف”.