حاصباني: “إما أن تمشوا بالقانون أو أمشو من هون”

أكّد وزير الصحة ​غسان خلال إلقائه كلمة كلمة رئيس حزب ​القوات​ اللبنانية ​سمير جعجع أثناء إعلان لائحة زحلة أنّه “تواجهنا مخاطر عديدة ويبدو اننا متجهين إلى مكان لا نريده من إنهيار إقتصادي وخطر للصحة والبيئة”.

واشار الى “اننا لسنا بحاجة إلى منجم مغربي لنعرف إلى أين البلد ذاهب ولا نريد ان نلتجى إلى أساليب تحمينا من العين وصيبة العين لأننا فشلنا في كل شيء، فعلينا بجهدنا أن ننهذ بهذا البلد”.

وقال حاصباني ان “المواطن اللبناني يحاصر كل يوم ب​النفايات​ المرمية التي تحرق كل يوم”، موضحًا أنّ “أثر هذه النفايات اكبر بكثير من الحروب التي تحصل حولنا، ونحن اكتفينا من الكلمات والوعود ونريد تنمية المؤسسات التي تبدأ عن طرق بناء دولة حقيقية بالتعاون مع الناس وبانتخاب أشخاص نزيهين لبناء دولة”.

وتابع: “يقولون لنا لا يوجد كهرباء أو بتمشوا على زوقنا، نقول إما ان تمشوا بالقانون او أمشو من هون”. وقال انه “اذا اردتم اقتصاد بدل الانهيار صوتوا للقوات، واذا اردتوا دولة بدل الصفقات انتخبوا القوات، واذا اردتم دولة الجيش اللبناني والقوى الامنية لديهم حصرية السلاح واذا ارتم دولة بدل الدويلة انتخبوا القوات واصدقائها”.