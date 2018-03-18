“ردّ قاس” من أبي خليل على حاصباني

غرّد وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل على حسابه الخاص عبر تويتر قائلا: “لم يعد البلد واقتصاده يحتملان مراهقتكم… روحوا تعلّموا القانون والعمل الوزاري واعملوا شي انجاز في وزاراتكم… كفى متاجرة بمصالح المواطنين”.

موقف أبي خليل جاء ردًّا على كلام وزير الصحة غسان حصباني الذي قال خلال إعلان لائحة حزبي القوات اللبنانية والكتائب في زحلة: “يقولون لنا لا يوجد كهرباء أو بتمشوا على زوقنا، نقول إما ان تمشوا بالقانون او أمشو من هون”، مضيفًا أنّه “اذا اردتم اقتصاد بدل الانهيار صوتوا للقوات، واذا اردتوا دولة بدل الصفقات انتخبوا القوات، واذا اردتم دولة الجيش اللبناني والقوى الامنية لديهم حصرية السلاح واذا ارتم دولة بدل الدويلة انتخبوا القوات واصدقائها”.