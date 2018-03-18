ارسال 100 طائرة سوخوي و6 ناقلات ضخمة من طائرات انطونوف لسوريا

جاءت الاجوبة الى الرئيس بوتين بعد اقل من 16 دقيقة، فاستدعاني وقال لي ليأتي اليّ رئيس اركان الجيش الروسي فهو موجود في غرفة عمليات القيادة الجديدة التي أقمتها للجيش الروسي في سوتشي، بقيادة الجيش الروسي من سوتشي كما هي غرفة العمليات ايضا تعمل في موسكو، فاتصلت برئيس اركان الجيش الروسي الذي حضر فورا الى مكتب الرئيس بوتين، وقال الرئيس بوتين لي كوزير الدفاع وكرئيس اركان الجيش الروسي بعدما لم يسمح لنا بالجلوس بل ابقانا واقفين وقال غدا سيأتي وفد عسكري سوري ليعرض الوضع المنهار في سوريا، اطلب منك كرئيس اركان للجيش الروسي استعمال الصواريخ البعيدة المدى، ارسال اكبر عدد من الطائرات الحربية مع ناقلات ذخيرة بعشرات الالاف من القنابل والصواريخ كي تستعملها الطائرات الحربية، اطلب منك تحضير اطلاق الصواريخ البعيدة المدى لضرب 500 هدف في سوريا، اطلب منك نقل 20 الف جندي غدا الى سوريا للمدمرات الخاصة لنقل الجنود، عليكم باعلان حالة الطوارىء للجيش الروسي الثالث المتواجد في منطقة قوقاز من حدود موسكو حتى الحدود الروسية مع آسيا. واريد بعد دقيقة من خروجكم من مكتبي البدء بتنفيذ كل التحضيرات، وارسلوا طائرة انطونوف لنقل الوفد السوري كي يكون غدا في سوتشي وتبدأ روسيا بعد محادثات لم تستمر اكثر من ساعة عملياتها الحربية في سوريا، واطلب منكم منذ الليلة الاتصال بقيادة سلاح الجو السوري لارسال 100 طائرة من نوع سوخوي كي تهبط في مطار حميميم مع ارسال 6 ناقلات ضخمة من طائرات انطونوف مع عشرات الاف الصواريخ والقنابل كي تستعملها الطائرات الحربية الروسية.

وقال شويغو وزير الدفاع الروسي بعد الخروج من الاجتماع انا اعرف الرئيس بوتين واعرف مدى حزمه وحسمه وقراراته القوية لكن ما رأيته كان لا مثيل له في تاريخ عملي مع الرئيس بوتين طوال 32 سنة.

ذهبنا الى غرفة العمليات وقمنا في تجهيز كل شيء وبدأت الطائرات الحربية الروسية تنتقل من مطارات روسيا الى سوريا مع وضع ناقلات وقود في الجو لملء الطائرات بالوقود اثناء الرحلة، وقامت طائرات النقل بنقل ضباط طيارين والمهندسين الى قاعدة حميميم المضافين الى لائحة الطيارين الحربيين، كذلك كنا نعرف ان مطار حميميم لا يتسع، والرئيس بوتين كان يعرف ذلك، لكن لو اضطر الامر لدى بوتين ان تقف الطائرات على التراب وليس على المدرج فليس عنده من تراجع عن القرار لارسال 100 طائرة في الليلة ذاتها قبل وصول الوفد السوري الى سوتشي.

عدت الى الوفد السوري وابلغتهم ان التعاون سيبدأ وابلغتهم تفاصيل ما قاله الرئيس بوتين وان كل ما قاله كان خلال 20 دقيقة، وطلبنا منهم العودة الى دمشق وابلاغ الرئيس بشار الاسد الصمود واستمرار القتال وان الرئيس بوتين اتخذ قرارات سيطلع عليها الرئيس السوري بشار الاسد تباعا. ومن صفات الرئيس السوري الدكتور بشار الاسد انه شجاع جدا جدا وان قلبه كالصخر، وهو قد قرر القتال حتى النهاية سواء جاء الجواب من الرئيس الروسي بوتين ايجابا ام سلبا، وقرر القتال في مناطق عديدة من سوريا قام بتحديدها مع مجموعة من كبار الضباط لديه من خلال الـ 130 الف جندي سوري الذين بقوا لولاء الرئيس بشار الاسد.