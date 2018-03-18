هند صبري تعتزل التمثيل

أعلنت النجمة هند صبري في لقاءٍ مصوّر مع كاميرا “لها” في القاهرة أنّها ستعتزل التمثيل مؤقتاً في موسم رمضان 2018، حيث ستغيب عن الشاشة، موضحة انها لم تعتد تقديم عمل في كلّ سنة، وقد تأسّفت من جمهورها لإعلان هذا الخبر.

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