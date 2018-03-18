الخازن رداً على باسيل: “عندما نسألك عن البترون اسألنا عن كسروان “

ردّ المرشّح عن المقعد الماروني في دائرة كسروان- جبيل فريد هيكل الخازن على كلام رئيس التيار الوطني الحرّ جبران باسيل الّذي توجّه إلى مناصريه خلال جولة له كسروان بالقول: “اسألوهم ماذا فعلوا لكسروان قبل تمثيلنا لكسروان واسألوهم عما يحملونه من مشاريع للمستقبل… هم يريدون ردنا الى الخلف ونحن نريد ان نتقدم”.

وقال الخازن في تغريدة نشرها على حسابه الخاص عبر تويتر: “ما فعلناه لكسروان ولبنان قبلكم اننا لم نعطل مجلس نواب او حكومة من اجل موقع في السلطة ولم نتهم بصفقات مشبوهة وعندما نسألك عن البترون اسألنا عن كسروان”.