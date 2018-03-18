براءة منى عراقي من تهمة الفعل الفاضح

قضت محكمة مصرية، اليوم الأحد، ببراءة الإعلامية منى عراقي، من تهمة الفعل الفاضح وتشويه صورة الرجل المصري.

وعقدت اليوم الأحد أولى جلسات محاكمة مقدمة برنامج “انتباه”، المتهمة بارتكاب فعل علني فاضح ونشر أخبار كاذبة، بعد حلقة عن “الاغتصاب الجنسي”، وما قالته خلالها وتسبب في إيقافها عن العمل ووقف برنامجها.

وكانت منى عراقي قد أعلنت في حلقة الخميس 8 فبراير من برنامجها، “حكاية طفل صغير” تعرضها للاغتصاب من قبل 6 أشخاص.

وقررت قناة “المحور” وقف البرنامج وإحالة الإعلامية للتحقيق، وأصدرت بيانا صحفيا قالت فيه إن العبارات التي ذكرتها تتنافى مع قواعد القناة التي تثمن القيم والمبادئ والشعار الذي ترفعه “قناة الأسرة المصرية” منذ تأسيسها قبل 15 عاما.

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