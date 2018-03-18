أميركا تحضر لقصف سورية !

كشف رئيس غرفة العمليات في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية سيرغي رودسكوي معلومات تتحدث عن إشارات تفيد بأن الولايات المتحدة لتوجيه ضربات ضد أهداف حكومية سورية باستخدام الصواريخ المجنحة من أساطيلها البحرية، وذلك انطلاقاً من الجزء الشرقي من البحر الأبيض المتوسط والخليج العربي والبحر الأحمر.

وذكر رودسكوي أن أميركا كانت تهيئ الحجة لضرب مواقع في سورية، عبر تدريبها مسلحين لتنفيذ استفزازات باستخدام أسلحة كيميائية، والمسلحون لم يتوقفوا بطبيعة الحال عن محاولاتهم الاستفزازية تلك، وأوضح أن المسلحين الموجودين جنوبي البلاد حصلوا على مواد كيميائية لتصنيع السلاح، تحت غطاء حمولات من المساعدات الإنسانية.

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