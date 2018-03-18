الحريري: كل لبنان في بيروت

أكد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أن من يحمي بيروت يحمي كل لبنان، لأن كل لبنان في بيروت.

وجاء كلامه خلال حفل تخريج دورة الإطفائيين المتمرنين في طريق الجديدة.

وقال الحريري: “نعمل كأطفائيين وأهم دور نقوم به هو إخماد حرائق سياسية ومنع أي حريق في المنطقة من ان يطال لبنان”، مضيفاً “هذه هي ثقافتنا وكما هناك ناس يعملون على “توليعها” نحن نعمل على إطفائها”.

وتابع: “دورنا أن نبقى حراس العروبة والاعتدال وصفة “إطفائي” هي مسؤولية كبيرة تجاه الأهل والعاصمة”، مشيراً إلى أنه عليك “لتكون إطفائي في بيروت ان تخاف عليها وعلى سلامتها”.

وختم متوجهًا الى الخريجين: “تاريخكم مشرف أنتم الذين قدمتم الشهداء”.